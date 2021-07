La cara militar del proyecto CEUS

Zona del proyecto CEUS

Ecologistas en Acción de Huelva considera que este proyecto no sólo va a dañar a Doñana, sino que, además con toda probabilidad, se va a convertir en un centro donde se va a experimentar con armamento



Ecologistas en Acción de Huelva, que ha alegado en varias ocasiones contra la pretensión de usar terrenos forestales de Doñana para Proyecto del Centro de Ensayo y Experimentación de Sistemas no tripulados conocido como CEUS e, manifiesta su sorpresa ante el optimismo con el que algunos actores de la vida económica y social de Huelva quieren empujar su renacimiento .



Desde Ecologistas en Acción queremos plantear ante la opinión pública y los agentes políticos, económicos y sociales un aspecto de este proyecto que todo el mundo ha obviado o eludido plantear: la cara militar del CEUS. Este proyecto no sólo va a dañar a Doñana, sino que, además con toda probabilidad, se va a convertir en un centro donde se va a experimentar con armamento, es decir con armas que utilizarán la inteligencia artificial, con lo que al final fondos europeos de Next Generation, que deberían destinarse a ayudar a que la sociedad europea se recupere del daño producido por el Covid19, van a destinarse a producir la muerte de personas.



No podemos olvidar que se trata de un proyecto en el que está implicado el Ministerio de Defensa y que dos de las empresas que han manifestado su interés por que se construya este centro de ensayos, Airbus y Aertec, tienen convenios con este Ministerio para el desarrollo de proyectos.



En el caso de Airbus, sus ingenieros en España están al frente de un ambicioso programa que tiene como objetivo el desarrollo y fabricación de un nuevo dron táctico de última generación para las Fuerzas Armadas. Este Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV, por sus siglas en inglés) ha sido bautizado con el nombre de “Sirtap” (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones). Se trata, a grandes rasgos, de una aeronave de gran envergadura, con 7,3 metros de largo por 12 metros de punta a punta de cada ala, una altura de 2,2 metros y un peso de 750 kilos, pensada para misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia. El núcleo de este sistema estará formado por una potente cámara electróptica e infrarroja y un radar para la detección de los objetivos.



Mientras que Aertec, desde enero de 2019, tiene suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa / Ejército del Aire por 4 años para llevar a cabo ensayos en tierra y en vuelo de los productos en desarrollo de la empresa que así lo requieran en el ámbito de Seguridad y Defensa. El primer proyecto que están desarrollando dentro del citado convenio es BASGE (Bomba Aire-Superficie Guiada para Entrenamiento), una propuesta desarrollada íntegramente por AERTEC Solutions, y que ha sido seleccionada como proyecto de desarrollo tecnológico de interés para Defensa dentro del Programa de Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente). AERTEC desarrollará un prototipo que será financiado en un 30% por el Ministerio de Defensa.



Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que, junto a los impactos ambientales del proyecto que en tantas ocasiones hemos alegado, la reivindicación de un territorio de Doñana para la paz y la armonía con la naturaleza es incompatible con un proyecto para la guerra que debería ser ya abandonado y jamás impulsado por agentes políticos, sociales y económicos que en sus discursos se identifican como defensores del desarrollo sostenible y de la vida.