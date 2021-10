Los jerezanos no queremos desfiles militares

(Por Francisco José Cuevas Noa y Cristóbal Orellana González)

Señora alcaldesa de Jerez, los jerezanos y jerezanas no queremos desfiles militares, sino vivienda, empleo, salud y educación públicas y de calidad. Porque nuestra realidad social no está relacionada en ningún sentido con las guerras y los gastos militares, sino con unas necesidades que, por mencionar un ejemplo muy doloroso, tiene como resultado en nuestra ciudad la emigración de decenas de miles de personas -muchas de ellas jóvenes- que no encuentran nada aquí, o con otras muchas decenas de miles más que viven en la precariedad más cruda. ¿Cómo se le ocurre a usted invitar a que el ministerio de Defensa organice en Jerez el Día de las Fuerzas Armadas?, ¿qué sentido tiene eso en un Jerez que quiere lo contario, es decir, que busca ansiosamente la Paz, el empleo, la salud, la educación, etc.?

¿No conoce la alcaldesa de Jerez el fuerte impacto negativo que tienen los presupuestos militares sobre otros ministerios como el de Educación, Sanidad, etc.?. Un especialista reconocido como Juan Carlos Rois ha escrito respecto a la reciente presentación del proyecto presupuestario 2022: “El ministerio de defensa aumenta su presupuesto un 7’9 por ciento. Ahora hay que ver cuánto suman las partidas disfrazadas en otros ministerios para calcular el gasto militar real del gobierno PSOE-UP. Anticipo que superara los 34.000 millones de euros a poco que siga la tendencia de los años anteriores. ¡Gobierno ultra militarista!”

Seguramente la alcaldesa de Jerez ha olvidado que seguimos teniendo aquí contenciosos muy graves con el Mº de Defensa, como Sementales, en el Parque González Hontoria, o como el eternamente olvidado Rancho de la Bola, junto al río Guadalete. Problemas que carga Jerez a sus espaldas y respecto a los que Defensa solo espera una cosa: sacar tajada económica del bolsillo de los jerezanos y jerezanas. Como ya sacó dinero de los jerezanos y jerezanas cuando los cuarteles se “recuperaron” y por fin pudimos construir el campus universitario, una iniciativa sacada adelante a pulso por la plataforma ciudadana que luchó por ello frente a la voracidad y extrema cicatería de Defensa y la pusilanimidad del ayuntamiento de Jerez.

Y además, por si lo anterior fuera poco, olvida la alcaldesa de Jerez que ella ha firmado pomposas (y se ve que huecas) declaraciones en favor de la Paz… como, por citar un ejemplo, la que firmó en septiembre de 2019 en conmemoración del Día Internacional de la Paz (https://www.elmira.es/articulo/jerez/jerez-se-suma-al-dia-internacional-de-la-paz/20190917093339161867.html). Estas incoherencias, con una mano predicar la Paz y con la otra intentar organizar el desfile de las Fuerzas Armadas en Jerez, son dinamita pura no solamente contra el ideal de la Paz entre los pueblos, sino también para la política y para la Democracia. Es hacer de la política el arte de la palabrería y la mentira a base de engañar a la ciudadanía para ganar votos como sea.

Los ciudadanos y ciudadanas no olvidamos que la alcaldesa hizo, según su curriculum público, sendos cursos en la la OTAN y que ha sido vocal del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso por un tiempo, así como miembro titular de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN durante algún período. Es decir, una persona con muy escasa sensibilidad por la Paz y el Desarme, y que jamás se ha atrevido a alzar su voz frente a las guerras.

Muchos jerezanos y jerezanas trabajamos por la Paz y no nos la tomamos como un juego electoral. Soportamos mal las incoherencias políticas tan grandes en esta materia. Pensamos que la alcaldesa de Jerez debería retirar esa invitación que ha hecho a Defensa de celebrar el Día de las FAS en nuestra ciudad. Creemos que debería trabajar por la Paz y, sobre todo, hacerse consciente de que los gastos militares son una losa sobre las necesidades sociales. Y por supuesto, estaremos muy atentos e impulsaremos las movilizaciones sociales que el caso exige si finalmente esta absurda ocurrencia de la alcaldesa de Jerez se hiciera realidad.

Sra. alcaldesa de Jerez, la Paz no va de palomitas y de declaracioncitas bienintencionadas. Va de acciones coherentes (repetimos: coherentes) que denuncien las guerras y apuesten de verdad por el desarme, la ayuda a las víctimas, la no fabricación ni exportación de armamentos, el no intervencionismo militar en medio planeta, etc.

El absurdo anuncio de la alcaldesa de Jerez:

